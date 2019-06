Britische Bestseller-Autoren vereint gegen den Brexit

Mit einer "Freundschaftstournee" durch Europa wollen vier britische Bestseller-Autoren ihrem Ärger über den bevorstehenden Brexit Ausdruck verleihen. Ken Follett, Lee Child, Kate Mosse und Jojo Moyes kündigten bei einer Pressekonferenz in London am Dienstag eine gemeinsame Lesereise im November an.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Ken Follett ist einer der vier Autoren