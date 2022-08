Bücher reisen in die neue Fotohof-Bibliothek

Der Fotohof Salzburg hat einen neuen Standort eröffnet. Zu Gast ist der Verlag Spector Books.

Bildbände und Magazine füllen die bis zur Decke ragenden Regale der Bibliothek. Der Fotohof Salzburg hat einen neuen Standort eröffnet. Die im eigentlichen Hauptstandort verankerte Bibliothek wurde ausgelagert. Immer weitläufiger wandelt sich der Innenhof des Stadtwerks Lehen so zur großflächigen Ausstellungsfläche der Galerie. Vor zehn Jahren zog der Fotohof an den Inge-Morath-Platz in Salzburg. Seitdem zeigt der Verein zur Förderung der Autorenfotografie in Lehen Ausstellungen und verlegt in seinem eigenen Verlag auch Bücher.

"Die Erweiterung ist ein großer ...