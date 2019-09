Bundespräsident Van der Bellen besuchte Ars Electronica

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntag das Ars Electronica Festival "Out of the Box - die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution" in Linz besucht und zeigte sich angetan davon. "Linz muss sich bewusst werden, dass das auf der Welt etwas, glaube ich, Einmaliges ist", sprach er die Verbindung von Kunst, Technologie und Gesellschaft an.

SN/APA/ULRIKE INNTHALER Van der Bellen mit seiner Frau in Linz