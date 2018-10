Campbell leitet nach Hollein Museen in San Francisco

Nach dem Wechsel von Max Hollein zum New Yorker Metropolitan Museum ist ein neuer Direktor für die Fine Arts Museen (FAMSF) in San Francisco gefunden worden. Der Brite Thomas P. Campbell soll ab November die beiden Museen de Young und Legion of Honor in der kalifornischen Metropole leiten. Sein bisheriger Job: Die Leitung des Metropolitan Museums, also von Holleins neuer Wirkungsstätte.

SN/APA (Getty)/Michael loccisano Thomas P. Campbell leitete bisher das Metropolitan Museum