Der Carinthische Sommer feiert heuer sein 50-Jahr-Jubiläum unter dem Motto "Die Zeit reist". Wie die Verantwortlichen am Montagabend bei der Programmpräsentation in Villach bekannt gaben, wird das Festival am 7. Juli in Villach gleich mit einem Finale eröffnet, denn an diesem Abend findet auch das Galakonzert des Internationalen Hans Gabor Belvedere Gesangswettbewerbs statt.

SN/APA (Archiv)/GERT EGGENBERGER Das Festival wird am 7. Juli in Villach eröffnet