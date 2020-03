Chilene Alfredo Jaar gewinnt Hasselblad-Preis für Fotografie

Der chilenische Künstler Alfredo Jaar erhält in diesem Jahr den renommierten Fotografie-Preis der schwedischen Hasselblad-Stiftung. Jaar bekomme den Preis für seine Erkundungen komplexer sozialpolitischer Angelegenheiten, teilte die Stiftung am Montag mit. Der Hasselblad-Preis ist mit einer Million schwedischen Kronen (rund 94.000 Euro) dotiert und wird am 19. Oktober in Göteborg verliehen.

SN/APA (AFP/Archiv)/TIMOTHY A. CLAR Jaar-Werk bei einer Ausstellung in New York