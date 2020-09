Christian Ludwig Attersee erhielt OÖ Verdienstkreuz

Das Land Oberösterreich hat Christian Ludwig Attersee anlässlich seines 80. Geburtstags mit dem Verdienstkreuz des Landes für Kunst und Kultur ausgezeichnet. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) würdigte den oberösterreichischen Maler am Freitag bei dem Festakt im Linzer Landhaus als "Künstler von Weltruhm, der in prägender Weise mit Oberösterreich verbunden ist und bleibt". Seine Werke kennen keine Grenzen, "weder in Fülle und Dichte, noch in der Breite seines Wirkens".

Quelle: APA