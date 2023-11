Der Autor von "Die Schlafwandler" beschreibt die Unruhen in Europa Mitte des 19. Jahrhunderts.

Mit einer Podiumsdiskussion im gut gefüllten Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat der in Australien geborene und in Cambridge lehrende Historiker Christopher Clark am Freitagabend sein neues Buch vorgestellt. "Frühling der Revolution. Europa 1848/49 und der Kampf für ...