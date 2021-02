"Chuzpe": Junge Jüdin räumt in Podcast mit Klischees auf

Eine neue Generation Juden ist im Aufbruch. Der neue Podcast behandelt Themen abseits von Antisemitismus und Holocaust. "Wir wollen uns neu ausrichten", sagt Moderatorin Avia Seeliger.

Wow, du bist Jüdin, wie faszinierend! Erklär' doch mal den Nahost-Konflikt! Und wie stehst du eigentlich zum Staat Israel? Es sind Aussagen, mit denen die 26-jährige Wienerin Avia Seeliger in ihrem Alltag konfrontiert ist. Nun will die freie Medienschaffende "aus den Klischees herauskommen", wie sie sagt. Mit "Chuzpe - jung und irgendwie jüdisch" moderiert sie ab Sonntag eine monatlich erscheinende Podcastreihe der Israelischen Kultusgemeinde ("IKG") in Wien.

Das Wort Chuzpe stammt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel ...