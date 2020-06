In der neu gebauten Deichman-Bibliothek in Oslo kann man auch Trompete üben oder Hosen flicken: "Bedürfnisse haben sich geändert."

In der Kinderabteilung der neuen Deichman-Bibliothek im Stadtteil Bjørvika geht es zu wie auf einem Spielplatz. Die Bibliothek am Oslofjord, die am Donnerstag eröffnet wird, will keine verstaubte Büchersammlung sein, in der es leise zugehen muss. "Wir wollten ein großes ...