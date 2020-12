Corona-Hilfe auf Österreichisch: "Babyelefant" ist Wort des Jahres

Eine erfreuliche Überraschung: Mit "Babyelefant" siegt eine originär österreichische Wortschöpfung im Zusammenhang mit dem dominieren Corona-Virus.

"Babyelefant" heißt das österreichischen Wort des Jahres 2020. Das ist durchaus eine Überraschung und gleichzeitig, eine logische Konsequenz aus der Idee, dass mit dieser Wahl eine rotweißrote sprachliche Eigenheit zum Ausdruck kommen soll. "Corona" kann heuer überall auf der Welt das Wort des Jahres werden. Und tatsächlich lag dieses Wort auch auf Platz zwei bei der Wahl. Allerdings mit großem Abstand. Das tierische Symbol für den Mindestabstand zur Vermeidung einer SARS-CoV-2 Infektion hatte auf den Namen des Virus einen großen Vorsprung. "Babyelefant" siegte in der Online-Abstimmung mit 3720 von 7742 abgegebenen Stimmen. Das erfundene Rüsseltier hatte also fast doppelt so viele Stimmen. "Das Wort hat mittlerweile Eingang in die Alltagssprache gefunden, vielfach mit einem Augenzwinkern", teilte Jury der Wortwahl am Donnerstag mit.

Es war zu erwarten, dass das Wort aus dem Umfeld der Corona-Pandemie komme, sagte Rudolf Muhr von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Graz, wo die Wahl seit 1999 durchgeführt wird, in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten am Mittwoch. Während man sich in Deutschland vor wenigen Tagen auf das recht allgemeine "Corona-Pandemie" einigte, verweist die Wahl in Österreich ganz deutlich auf eine regionale sprachliche Erfindung und Eigenheit. Auch Platz drei belegte ein ganz spezifisch österreichischer Ausdruck: "Verblümeln". Es bilde laut Jury ein "ironisches Wortspiel mit dem Namen des derzeitigen Finanzministers Gernot Blümel in der Bedeutung ,beschönigen', ,idealisieren', ,für dumm verkaufen', aber auch ,beim Budget verrechnen'".

Weit knapper ging es bei der Wahl zum Unwort zu. Es siegte "Coronaparty" vor"Social Distancing". Auf dem dritten Platz landete mit dem vielseitig verwendbaren "coronabedingt" ein Wort, das laut Jury ein "harmlos scheinender Begriff" ist, "der eine gewisse Unausweichlichkeit ausdrückt".

Jenseits von Corona fiel die Wahl beim Jugendwort das Jahres: "Boomer" als Bezeichnung für die Generation der Babyboomer, also "jene, die nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ende der 1960er-Jahre auf die Welt gekommen sind", hat gewonnen. Mit der Phrase "Ok, Boomer" seien Jugendliche in der Lage, mit nur zwei Worten "ihre Sicht im derzeitigen Generationenkonflikt auszudrücken", hieß es in der Begründung. "Lost" schaffte es auf Platz zwei. Es sei "ein Schlüsselwort für ein Sich-nicht-Auskennen, völliges Danebenstehen, Ratlosigkeit bzw. unentschlossenes Verhalten".

Und das Attentat in der Wiener Innenstadt bescherte dem Land seinen Spruch des Jahres. "Schleich di, du Oaschloch" soll ein unbekannten Wiener, jenem Terroristen nachgerufen haben haben, der 2. November vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt hat. Mit dem Unspruch des Jahres schließlich ist man wieder bei Corona und der teils problematischen Kommunikation der Regierung bei diesem Thema gelandet: "Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist", hat Bundeskanzler Kurz im Frühjahr gesagt und damit die Angst vor dem Virus hochgehalten.

Dass das Thema Corona, die Wahl bestimmen würde war Rudolf Muhr klar. "Es war ein außergewöhnliches Jahr", sagte er. "Wir erleben im Moment eine massive Verwendung von Begriffen, die aus den medizinischen Teilbereichen der Epidemologie, Virologie, Pflegewissenschaften sowie der Pandemieverhütung etwa der Statistik kommen, die alle fachsprachlich und sehr oft Anglizismen sind", sagt Muhr im SN-Gespräch und er kritisierte dabei auch die Regierung. "Für letztere wurden seitens der Regierung keine verständlichen deutschen Entsprechungen gefunden bzw. verwendet, was ein schwerer Fehler der öffentlichen Kommunikation war und ist, weil viele ältere Menschen oder solche, die sich nicht regelmäßig informieren, diese Wörter nicht verstehen und verwirrt sind."

Ausgegangen werden muss davon, dass uns all diese Wörter noch einige Zeit begleiten, "weil die Pandemie und ihre Folgen noch lange nicht vorbei sind." Ob sie auch wieder verschwinden werden aus unserem Sprachschatz? "Erst wenn es erfolgreiche Impfungen gibt und keine weiteren - oder nur mehr sehr wenige- Krankheitsfälle auftreten, wird der Gebrauch der Wörter zurückgehen und diese werden vielleicht in 20 Jahren wieder aus dem allgemeinen Sprachgebrauch weitgehend verschwunden sein, weil sie ein ereignisbedingtes Phänomen sind", sagt Muhr.