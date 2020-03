Coronavirus - Keine Regelungen für Literaturbetrieb

Nur die wenigsten Autorinnen und Autoren in Österreich leben von ihren Buchverkäufen. Vielmehr tragen Lesungen, Performances und Lehraufträge hauptsächlich zum Einkommen bei. Die Literar Mechana schüttete an einzelne Autoren bereits erste Gelder als Notmaßnahme aus, die IG Autorinnen Autoren fordert dringend Lösungen in größerem Maßstab.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH IG Autorinnen Autoren fordert dringend Lösungen in Krise