Cuarons "Roma" in Sevilla und Hollywood ausgezeichnet

Die warmherzige spanische Komödie "Campeones" (Wir sind Champions) ist am Samstag bei der Goya-Gala zum besten Film gekürt worden. Starregisseur Pedro Almodovar überreichte die Auszeichnung in der Nacht zum Sonntag in Sevilla. Alfonso Cuarons Drama "Roma" wurde als bester iberoamerikanischer Film gewürdigt - und parallel auch in den USA bei den Preisen der Directors Guild of America geehrt.

SN/APA (AFP)/VALERIE MACON Cuarons "Roma" wurde ausgezeichnet