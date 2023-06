"Dame mit Fächer" lässt Rekord erwarten

Gustav Klimts Gemälde wird in London versteiget.

Eines der zwei letzten Werke Gustav Klimts war am Abend des 27. Juni in London zur Versteigerung angesetzt: Die "Dame mit Fächer", die 2021 als Leihgabe im Oberen Belvedere war, geht bei Sotheby's mit einem Schätzwert von 75 Millionen Euro (65 Mill. Pfund) in die Auktion. Im Vorfeld kursierten bereits Rekordansagen: Laut Sotheby's sei dies "die höchste jemals für ein in Europa versteigertes Kunstwerk angesetzte Vorabschätzung". Die Chancen stehen also gut, dass es das teuerste, je in Europa versteigerte Bild ...