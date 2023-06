"Dame mit Fächer" um 85 Millionen Pfund verkauft

Gustav Klimts Gemälde wurde in London versteigert, der Preis ist Europarekord.

Gustav Klimts „Dame mit Fächer“ in der Präsentation von Sotheby’s.

Es wurde der vorausgesagte Europarekord: Gustav Klimts "Dame mit Fächer" hat am Abend bei einer Auktion von Sotheby's in London mit 74 Mio. Pfund Hammerpreis respektive 85,305 Mio. Pfund (rund 99,33 Mio. Euro) inklusive Aufschlägen den bis dato höchsten Preis für ein in Europa versteigertes Kunstwerk erzielt. Die "Dame mit Fächer" löste Giacomettis Plastik "Walking Man I" ab, die 2010 bei Sotheby's für 65 Mio. Pfund den Besitzer wechselte.

Preise für Gemälde Gustav Klimts erreichen so exorbitante Höhen, ...