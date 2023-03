Daniel Libeskind leitet Jury für Wissenschaftsmuseum in Rom

Der US-Stararchitekt Daniel Libeskind wird den Juryvorsitz im Wettbewerb für den Entwurf eines Wissenschaftsmuseums in Rom übernehmen. Das teilte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri mit. Die Einreichfrist für Entwürfe für das Museum, das in einer ehemaligen Kaserne unweit des zeitgenössischen Museums MAXXI im römischen Viertel Flaminio untergebracht werden soll, endete am 23. Jänner. Nun muss die Jury das Siegerprojekt auswählen.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/JOHN MACDOUGALL Architekt Daniel Libeskind Juryvorsitzender für Wissenschaftsmuseum

Der 76-jährige Libeskind ist einer der führenden Vertreter der zeitgenössischen Architektur und hat unter anderem das Jüdische Museum in Berlin entworfen. "Die Tatsache, dass ein Gigant der Weltarchitektur wie Daniel Libeskind sich bereit erklärt hat, den Vorsitz der Jury zu übernehmen, die über die beste Arbeit im internationalen Wettbewerb für das 'Museum der Wissenschaften´ entscheiden soll, ist eine Nachricht, die uns mit großer Freude erfüllt", erklärte der Bürgermeister von Rom. "Als ich Libeskind in den letzten Wochen im Rathaus getroffen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich eine so rasche und enthusiastische Antwort erhalten würde: Ich möchte ihm von ganzem Herzen für seine Bereitschaft danken, ebenso wie den anderen Jurynamen. Ihre Namen und die des wissenschaftlichen Komitees unter dem Vorsitz des italienischen Physik-Nobelpreisträgers Giorgio Parisi sind die beste Garantie für die absolute technische Qualität, mit der dieses Projekt, auf das die Stadt schon so lange gewartet hat, vorangetrieben wird", so Gualtieri.