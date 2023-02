Dantes Haus nahe Florenz an Privatmann verkauft

Ein Haus aus dem 13. Jahrhundert, das Italiens Nationaldichter Dante Alighieri (1265 - 1321) gehörte, ist verkauft worden. Die einzigartige Immobilie in Fiesole nahe Florenz, die lange im Besitz von Dantes Familie stand, wurde einem Italiener verkauft, teilte die Maklergesellschaft Lionard Luxury Real Estate am Dienstag mit. Über den Kaufpreis gab es keine Informationen.

Verschiedene Texte und historische Veröffentlichungen bestätigen, dass das Anwesen Dante Alighieri gehörte. Das Haus wurde dem Dichter zusammen mit den anderen Familienbesitztümern entzogen, als die Auseinandersetzungen, die die florentinische Republik zerrissen, ihn dazu bewogen, Florenz zu verlassen und sein Exil in anderen Städten Italiens zu verbringen. Dantes Sohn Iacopo Alighieri konnte das Haus jedoch 1342 zurückerlangen.

Auch in anderen historischen Publikationen wird die Vergangenheit der Villa nachgezeichnet und sie als beliebter Urlaubsort der Florentiner Familie Alighieri beschrieben.

Dante, der als "Vater" der italienischen Sprache gilt, stammte aus Florenz. Dort wurde der Mann auf der italienischen Zwei-Euro-Münze 1265 geboren, dort schrieb er seine ersten Werke, und dort lernte er auch seine früh verstorbene Jugendliebe Beatrice kennen, die er später in der "Göttlichen Komödie" verewigte.

In Florenz war Dante auch Kommunalpolitiker. In den Machtkämpfen der damaligen Zeit fand er sich auf der Verliererseite wieder, wurde 1302 aus seiner Heimatstadt verbannt und unter fadenscheinigen Gründen in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Den Rest seines Lebens verbrachte er im Exil in norditalienischen Städten, in seinen letzten Lebensjahren fand er freundliche Aufnahme in Ravenna. Dort vollendete er die "Commedia", die er erst in der Verbannung zu schreiben begonnen hatte. Trotz Heimwehs nach Florenz fühlte er sich anscheinend wohl in Ravenna. Den Pinienwald von Classe südlich der Stadt, wo noch heute der Wind durch die mächtigen Baumkronen rauscht, verglich er in seinem Megagedicht mit dem Eingang zum irdischen Paradies.