Darf man darüber lachen? Die Grenzen des Humors

Der Witz steckt in der Klemme. Kluger Sprachwitz oder derber Schenkelklopfer? Feine Spitze oder Draufhauen? Das Stichwort heißt "Political Correctness". Die Satire steht auf den Prüfstand. Und das ist gut so.

Die Farbgebung des Humors ist so bunt wie ein Regenbogen. Und äußerst variabel. Was man als Kind so herrlich komisch fand - Otto Waalkes oder Louis de Funès -, verblasst im Laufe der Jahre und man fragt sich heute, worüber man sich damals bitte nur so abhauen konnte.

Als nahezu ausgestorben gilt der Blondinenwitz, über die Gründe kann man nur spekulieren. Vielleicht liegt es daran, dass dieses Genre nie wirklich witzig war. Und dass N*-Witze nur mehr dem ...