Das Bauhaus tanzt im virtuellen Raum

Welchen Einfluss hatte die visionäre Bewegung auf die darstellende Kunst? In Berlin startet das Jubiläumsjahr mit Bewegung, Klang und Form.

Dieses Erlebnis zieht einem den Boden unter den Füßen weg: Eine Brille versetzt den Besucher in einen virtuellen Raum, der von futuristisch anmutenden Tanzrobotern besetzt ist. Die Choreografie beginnt, und mit jeder Bewegung ändert sich der Raum. Weitere Ebenen öffnen sich, bis eine Armee von Tänzern zu sehen ist. Der Betrachter verliert sich in der virtuellen Welt und geht in den Sinnesreizen dieses Spektakels auf.