Das Ende der leeren Säle: Konzertbetrieb startet neu durch

Die Konzerthäuser und Theater füllen sich langsam. Das Stammpublikum kehrt wieder zurück. Viele kaufen ihre Tickets aber nur noch kurzfristig.

Der Goldene Saal des Wiener Musikvereins wird auch am kommenden 1. Jänner bis auf den letzten Platz besetzt sein. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist jedes Jahr ein Garant für einen ausverkauften Saal.

"Wir könnten das Neujahrskonzert sicherlich zehn Mal ausverkaufen", sagt Orchestervorstand Daniel Froschauer. Das Interesse sei so groß, "weil es so ein einzigartiges Konzert ist mit einer einzigartigen Stimmung". Nicht zuletzt sei es auch eine Friedensbotschaft an die Welt.

Von einer derart hohen Nachfrage ...