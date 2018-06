Das Heckentheater lebt auf

Eine europäische Rarität des barocken Garten- und Theaterbaus wird frisch bespielt. Zudem gibt es faszinierende Umbaupläne für diesen besonderen Winkel im Mirabellgarten.

Während das Salzburger Landestheater erstmals seit drei Jahren wieder im Heckentheater des Mirabellgartens spielt, reifen Pläne für dessen grundlegende Neugestaltung. Dabei soll das barocke Original, das in Österreich einzigartig und in Europa eine Rarität wäre, so weit wie möglich wiederhergestellt werden, nachdem im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts einiges verändert worden ist.