Das "Land des Lächelns" hält Einzug in Mörbisch

Die Seebühne in Mörbisch wird zum "Land des Lächelns". Am Donnerstagabend feiert am Neusiedlersee die Operette von Franz Lehar Premiere - bis zum 24. August wird sie planmäßig 22 Mal gespielt. Für Regie und Choreografie zeichnet Leonard Prinsloo verantwortlich, die musikalische Leitung liegt in den Händen von Thomas Rösner.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Das "Land des Lächelns" wird planmäßig 22 Mal gespielt