"Das Licht, aus dem die Träume sind": Buntes Licht, das laufen lernt

Ein Film über die überwältigende Liebe zum Kino.

Um Regisseur zu werden, ist Samay am falschen Ende der Welt geboren, an einem kleinen Bahnhof etwas außerhalb der indischen Stadt Chala. "Es ziemt sich nicht für Brahmanen, ins Kino zu gehen", sagt sein Papa, ein Teeverkäufer, der Samay nur dann ins Kino mitnimmt, wenn ein frommer Film zu sehen ist. Aber für Benimmregeln ist es längst zu spät. Fromm hin, fromm her, Samay hat sich mit Kinofieber infiziert, mit dem "Licht, aus dem die Träume sind", wie Pan Nalins ...