Das Publikum schwächelt

Theater- und Konzertveranstalter spüren eigenartige Spätfolgen der Lockdowns. Alle Plätze dürften besetzt werden, doch die Nachfrage ist flau. Dafür gibt es mehrere Ursachen.

Für einige Kulturveranstalter zeichnet sich eine Art Long-Covid ab: Seit Juli dürfen alle Plätze verkauft werden, doch das Publikum ist auch im September, wenn in vielen Theatern, Kabaretts und Konzerthäusern die Saison beginnt, nicht so zahlreich wie vor der Pandemie. In die Bundestheater - mit Staatsoper, Burgtheater und Volksoper der größte Theaterkonzern Österreichs - seien im September etwa zwanzig Prozent weniger Besucher als vor der Pandemie gekommen, berichtet Christian Kircher, Geschäftsführer der Holding. Allerdings sei im Vergleich zum September 2020 ...