Debatte über Impf-Vorreihung erfasst Kultur

Die Coronaimpfung von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker löst Kritik aus. Das Orchester hat gute Gründe.

Die Wogen gingen in den digitalen Echokammern vermeintlich sozialer Medien am Wochenende hoch. "Und jetzt noch die Sängerknaben und die Lippizaner", schrieb ein Poster, ein anderer monierte "ekelhafte Korruption". Ein Poster rief zum offenen Boykott der Wiener Philharmoniker auf - was auch immer das in Zeiten von Veranstaltungsverboten heißen mag.

Der Anlass der hitzigen Debatte? 95 Orchestermitglieder haben die erste Dosis einer Corona-Impfung erhalten, wie am Samstag bekannt wurde. Man möchte den Klangkörper international spielfähig halten, begründete die ...