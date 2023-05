Den Wolpertinger fangen: Kennen Sie noch diese alten Redensarten?

Anglizismen sind auf dem Vormarsch, alte Sprachbilder geraten in Vergessenheit. Jedoch: Es gibt Abhilfe. Der neue "Röhrich" ist da. Kannten Sie die Redensarten noch, die wir unten als Beispiele bringen?

Eine große Klappe hatten Menschen immer schon. Was sie uns einst sagen wollten, verstehen wir heute oft gar nicht mehr. Ein Lexikon der Redensarten will da helfen.

Chatten und twittern in den Social Media, bis der Shitstorm ausbricht: Das ist für viele Alltag - und Alltagssprache. Schwieriger wird es, wenn man mit der guten, alten deutschen Sprache konfrontiert wird: Was heißt es, wenn die Grazien nicht an seiner Wiege standen, wenn der Verkäufer die Kundin einseift oder sich Mitarbeiter bei Konferenzen mausig machen?

Auskunft gibt seit 50 Jahren der "Röhrich" - "Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten". Und dieses ist jetzt, exakt ein halbes Jahrhundert ...