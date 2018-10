Denkbilder: Damals regierten die Dichter - Kurt Eisner

Ganz selten geschieht es in der Geschichte, dass Dichter an die Macht gelangen. 1918/19 aber passiert es: Zuerst stürzt Kurt Eisner Bayerns König. Dann lenken Ernst Toller, Erich Mühsam und Gustav Landauer eine Räterepublik. Alle glauben an die Idee einer neuen Politik. Aber viel zu groß ist die Spannung zwischen Ideal und Realität.

SN/richard huber, bundesarchiv Eisner und Mühsam – gescheitert an der Praxis der Politik.