Denkbilder: Die Nationen bauen auf Geschichte

Österreich als Großmacht vor dem Ersten Weltkrieg stellte einmal etwas dar in der Welt. Davon ist nichts geblieben als der Mythos, der Vergangenheit in ein Licht stellt, das Glanz und Glorie so richtig aufflackern lässt. Die Literatur ist angezogen von verblasster Größe, geht ihr aber nicht blind auf den Leim. Misstrauen gehört dazu.

SN/Daniel Reinhardt / dpa / picture