Denkbilder: Historische Schlüsselmomente prägen die Identität von Staaten

Nicht nur nach außen, auf der Weltbühne, suchen Nationen ihrem Image möglichst viel Glanz zu geben. Auch im Inneren, für die eigenen Staatsbürger, zeichnen Regierende gern das Geschichtsbild - durch Mediendarstellungen, Unterrichtseinheiten und Gedenkakte. Erinnerungspolitik ist wichtig - und kontrovers.

Als global bisher größte Geschichtslektion erschien 2008 die Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Peking. An den Fernsehbildschirmen verfolgten zwei Milliarden Menschen, wie die chinesischen Gastgeber mit Bildern von der Großen Mauer oder der Terrakotta-Armee in Xian die glorreiche Vergangenheit des Landes in Szene setzten. Verweise auf Erfindungen wie Papier und Kompass sollten Chinas kulturelle Geschichte strahlen lassen.

Jedermann konnte konstatieren, in welchem Licht die Machthaber in Peking Geschichte und Gegenwart ihres Landes sehen möchten: Hier präsentierte sich eine stolze Zivilisation, die dem Rest der Welt große Geschenke gemacht hat und nur wenig Kräften von außen verdankt. China als das "Reich der Mitte" also.

Die Geschichte eines Landes sei ein zentraler Teil der nationalen Selbstdefinition, notiert Peter Furtado. Der britische Historiker führt in dem von ihm herausgegebenen Sammelband "Histories of Nations" (Thames & Hudson, London 2018) vor Augen, wie historische Schlüsselmomente die Identität von Staaten nachhaltig prägen.

Ägypten und Griechenland sind Nationen mit großer Historie, mit welcher die Gegenwart samt ihrer Misere nicht konkurrieren kann. Die Türkei stellt, wie Österreich, ein Land mit einem verloren gegangenen Imperium dar. Jahrhundertelang herrschten die Osmanen in einem Reich auf drei Kontinenten. Sie sahen sich als Nachfolger des Römischen Reichs und hielten sich für unbesiegbar, bis die Türkei zum "kranken Mann am Bosporus" wurde. Die säkulare Türkische Republik von 1923 wollte den klaren Bruch mit den früheren Herrschern, konnte aber deren Erbe nicht ganz entkommen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan figuriert heute als "neuer Sultan".

Die Identität Großbritanniens entfaltete sich in Antithese zum autokratisch regierten europäischen Kontinent. Im 19. Jahrhundert, unter Königin Victoria, wuchs im britischen Empire das Gefühl von nationaler Größe, ja Einzigartigkeit. Die parlamentarische Regierungsform galt als Kennzeichen von "Britishness". Doch das Vereinigte Königreich, das 1707 mit der Union von England und Schottland gegründet wurde, etablierte keinen britischen Nationalstaat, sondern war (zusammen mit Wales und Nordirland) ein Vier-Nationen-Gebilde.

Die Bildung eines schottischen Parlaments und einer schottischen Regierung 1997 führte dazu, dass dieser Landesteil von einer britischen Identität wegdriftete. Ein Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands scheiterte 2014 nur knapp. Im Streit über den Brexit könnte dieses Szenario einer Separation wieder aufleben. Ausländer, die Großbritannien bloß als ein größeres England betrachten, liegen falsch. Dieses Missverständnis teilen freilich viele Engländer, die dazu tendieren, die kleineren Nachbarn im Königreich zu dominieren.

Als eine europäische Nation in einem alten Land zeigt sich Australien dem Betrachter von außen. Doch bis sich die Nachkommen europäischer Einwanderer wirklich mit den Ureinwohnern des Kontinents (Aborigines) versöhnen wollten, mussten Jahrhunderte vergehen. Zuerst und für lange Zeit verstanden sich die Australier als europäischer Außenposten am unteren Rand der südostasiatischen Inselwelt. Die Australier begriffen ihr Land gerne als bessere Version von Großbritannien. Das Ende des britischen Empires nach 1945 signalisierte für die "Aussies" freilich einen Rückzug der europäischen Mächte. Stattdessen wurde Australien immer stärker nach Asien gezogen. Asiatische Immigranten strömten ins Land. China und Japan entwickelten sich zu den größten Handelspartnern.