Der Beat der Rolling Stones ist verstummt: Charlie Watts mit 80 Jahren verstorben

Sechs Jahrzehnte lang gab Charlie Watts den Rolling Stones Rhythmus und Zusammenhalt. Nun trauert die Rockwelt um den Schlagzeuger.

Es war Keith Richards, der die wahrscheinlich knappste und zugleich prägnanteste Charakterisierung für seinen Bandkollegen fand: "Weiße Drummer swingen nicht - mit Ausnahme von Charlie Watts", sagte der Gitarrist 1977 über den Schlagzeuger der Rolling Stones. Die wilden 60er-Jahre waren damals längst vorbei, mit Ron Wood als zweitem Gitarristen hatten die Stones eben erst wieder zu einem neuen musikalischen Gleichgewicht gefunden. Einer sorgte jedoch damals wie auch in allen anderen Phasen der immer wieder größten Rockband der Welt für Stabilität. Mit stoischer Miene und unablenkbarem Groove hielt Charlie Watts die Rolling Stones auf Kurs: In den 60ern ebenso wie in den 70ern, 80ern, 90ern und im neuen Jahrtausend.

Als Bassist Bill Wyman 1993 die Band verließ, ließ er sich ersetzen. Aber Charlie Watts?

Die Frage, ob die Nachricht, die am Dienstagabend um die Welt ging, ein Ende der Bandgeschichte bedeuten könnte, lässt sich nicht so leicht verneinen. Charlie Watts ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben - friedlich, im Kreis seiner Familie in einem Krankenhaus in London, wie sein Agent Bernard Doherty den Nachrichtenagenturen mitteilte: Er sei "ein geschätzter Ehemann, Vater und Großvater und als Mitglied der Rolling Stones auch einer der großartigsten Schlagzeuger seiner Generation" gewesen.

Die Todesnachricht kam nur wenige Wochen, nachdem Watts bekannt gegeben hatte, dass er an der nahenden US-Tour der Band nicht teilnehmen könne. Die medizinische Behandlung, von der er sich erholen musste, wurde nicht näher kommentiert. Wie die BBC berichtete, hatte Watts bereits 2004 eine Kehlkopfkrebserkrankung überstanden.

Musikalisch galt Charlie Watts stets als Teamspieler und als ausgleichende Kraft zwischen den Temperamenten der "Glimmer Twins" Mick Jagger und Keith Richards. Das mag auch mit seinen musikalischen Vorlieben für musikalisches Miteinander zu tun gehabt haben. Als Jazzschlagzeuger kam er 1963 zu der Band, die wie viele andere in der Ära den schwarzen Blues für sich entdeckte und ihn in den wilden 60ern mit neuer Aufgekratztheit auflud.

Zwei elektrische Gitarren, die im Wechselspiel aus Riffs, Akkorden und Sololinien ständig umeinander tänzeln und sich aneinander reiben, sollten bald ein Markenzeichen der Rolling Stones werden - neben Mick Jaggers Gesang und seiner lasziven Bühnenpräsenz. In der Mitte aber blieb immer stoisch und unbeirrbar der Beat, den Charlie Watts vorgab.

Als Gegenbild zum Outfit von Keith Richards galt nicht nur die stets akkurate Kleidung des Briten. Auch sein Privatleben schien - trotz Drogen- und Alkoholproblemen in den 1980er Jahren -dem Image der Skandalband zu widersprechen: Seit 1964 war und blieb er mit der Künstlerin Shirley Watts verheiratet. Auch nach den jeder Stones-Tour ziehe er sich gern zurück, sagte er anlässlich seines 75. Geburtstages der britischen "Times". Ein endgültiger Rückzug käme aber nicht in Frage.

Als er vor wenigen Wochen sein Pausieren bei der kommenden Tour bekannt gab, stand Steve Jordan als Einspringer bereit. Nun scheint nicht nur fraglich, ob die Tour nun in memoriam Charlie Watts stattfindet, sondern auch, ob die dienstälteste Rockband der Welt 2022 ihr 60-jähriges Jubiläum feiern wird: Charlie Watts sei der Motor der Stones, sagte Ron Wood einst über seinen Kollegen, "und ohne unseren Motor fahren wir nirgendwo hin".