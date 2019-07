Der Erdtrabant schimmert als nazibraune Scheibe

Die Ausstellung "Ticket to the Moon" wirft in Krems einen weiten Blick auf Kunst, die um die Raumfahrt kreist.

Robert Indiana rückte 1969 die Geschichte der Raumfahrt in ein deutliches Licht: Um ein bräunliches Abbild des Mondes rankt sich auf seinem Bild "Der Mond - Die Braunschaft" ein Schriftband: "AH! Sehet sein grinsendes Gesicht", steht da, AH, das sind nicht zufällig die Initialen von Adolf Hitler. Der US-Künstler, im vergangenen Jahr verstorben, bringt mit dieser Arbeit seine Irritation über den massiven Beitrag Deutscher zur amerikanischen Mondlandung zum Ausdruck. "Braunschaft" spielt an auf Wernher von Braun, einen Mastermind der US-Raumfahrt, der während der Nazizeit technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde war, in der die Entwicklung jener Raketen betrieben wurde, die später als V2 bis London flogen. Als böser Polit-Kommentar zur Euphorie um die Mondlandung war das Bild von Robert Indiana gedacht, das nun in der Schau "Ticket to the Moon" in der Kunsthalle Krems gezeigt wird.

Die Ausstellung widmet sich künstlerischen Kommentaren zur Mondlandung und dem Mond als Symbol für menschliche Träume, Sehnsüchte und Spekulationen. "Die Arbeiten sind abwechslungsreich, medienübergreifend, häufig ganz neu, poetisch, kritisch, feministisch, reflexiv, interaktiv, oberflächenverliebt, ironisch und vieles mehr", sagt Kurator Andreas Hoffer.

Der zentrale Fokus der Ausstellung liegt auf aktuellen Arbeiten unter anderem von Sonia Leimer, Jonathan Meese, Aleksandra Mir oder Lena von Lapschina. Letztere war schon als Kind ganz nahe an der Raumfahrt. Die 1965 geborene Russin besuchte eine Schule, die unter Patronanz eines Kosmonauten stand, und erzählt, dass eine "Direktschaltung zum Mond gewissermaßen ein Teil des Alltags" war. In Zeichnungen beschäftigt sie sich mit dem Rennen zum Mond.

Ergänzt wird die Kunst durch einen Mondmeteoriten aus dem Naturhistorischen Museum und mit einem Modell des "Sputniks" aus dem Technischen Museum.



Ausstellung: Ticket to the Moon, Kunsthalle Krems, bis 3. November.