Der ferne Krieg rückt in die Nähe

herbst-Intendantin Ekaterina Degot über Pazifismus, die documenta und Aneignung.

Seit 2018 steht die aus Moskau stammende Kunsthistorikerin Ekaterina Degot (63) an der Spitze des steirischen herbsts. Am Donnerstag eröffnet das Mehrspartenfestival, das bis zum 16. Oktober dauert.

Ihr Festivalmotto lautet "Ein Krieg in der Ferne". Dieser Titel steht schon seit dem Vorjahr fest. Wie kam es dazu? Ekaterina Degot: Wir wollten "Ein Krieg in der Ferne" schon 2021 realisieren, geplant war eine Art Re-Reading der Sammlung der Neuen Galerie Graz, in der es auch viele politisch interessante ...