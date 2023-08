Der ImPulsTanz auf der Suche nach Bildern für das Begehren

Wie sehr prägt eine kapitalistische Verwertungslogik unser Körperbild? Wie kann authentisches Begehren empfunden werden, wenn der eigene Körper den Marktwert in einer Gesellschaft bestimmt? Ist es schlimmer, sich zu verkaufen oder dann nicht gekauft zu werden? Diesen Fragen geht das Performanceprojekt "Fugue Four: Response" nach, das am Freitag im Rahmen der Nachwuchsreihe 8:tension des ImPulsTanz Premiere feierte - und ebenso humorvolle wie intime Antworten fand.

Dabei hat "Fugue Four" schon eine gewisse Entwicklungsgeschichte hinter sich, wurde das Stück doch uraufgeführt beim Porn Film Festival, bevor es erweitert in der Dunkelkammer des Volkstheaters zu sehen war. Und nun kann das Regie- und Performanceduo bestehend aus Olivia Axel Scheucher und Nick Romeo Reimann auf eine echte Berlinale-Gewinnerin für den Abend zurückgreifen. Die im Februar für ihre Leistung in "Bis ans Ende der Nacht" mit dem Silbernen Bären gewürdigte Thea Ehre ist neben dem Regieduo ebenso auf der Bühne des Schauspielhauses zu erleben wie Performancekünstler Luca Bonamore, der seit Wochen als Plakatsujet des heurigen Festivals auf Wiens Straßen grüßt.

Just diese Fetischisierung in der Öffentlichkeit ist es in einer amüsanten Wendung auch, welcher "Fugue Four" nachspürt. Die Sexualität des 21. Jahrhunderts wird dabei vom digitalen Raum in den Realraum des Schauspielhauses geholt. Pornoästhetik wird zitiert und desavouiert.

Hierbei steht nicht der Akt im eigentlichen Sinne im Zentrum, sondern gleichsam Gedankensplitter dazu, die in Mikroszenen durchexerziert werden. Seien es lange Dehnungsübungen, die als Paraphrase pornografischer Choreografien ausgearbeitet sind. Seien es Dankesreden mit einem Wurstbouquet in der Hand, die vermeintliche Qualitäten des Sexbusiness persiflieren. Oder sei es das finale Arrangement der vier Performancekörper zu einem großen idealen Organismus - eine visionäre Verschmelzung über Körpergrenzen hinweg, die zumindest zeitweise gelingt.

(S E R V I C E - "Fugue Four: Response" von Olivia Axel Scheucher/Nick Romeo Reimann im Rahmen des ImPulsTanz im Schauspielhaus, Porzellangasse 19, 1090 Wien. Regie: Olivia Axel Scheucher/Nick Romeo Reimann, Kostüm: Felix Schmidt/Alissa Herbig, Bühne: Nick Romeo Reimann/Olivia Axel Scheucher. Mit Luca Bonamore, Thea Ehre, Nick Romeo Reimann und Olivia Axel Scheucher. Weitere Aufführungen am 5. und 6. August. www.impulstanz.com/performances/id2820/)