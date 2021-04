Der Oscar-Abend ist eröffnet

Die wohl ungewöhnlichste Oscar-Gala der vergangenen Jahrzehnte hat begonnen: Nach einem kurzen Roten Teppich an ungewohntem Ort - der Union Station in Los Angeles City - ist die Preisverleihung in ihre 93. Ausgabe gestartet. Anders als traditionell dient heuer nämlich nicht das Dolby Theatre in Hollywood als Hauptaustragungsorts des Events. 170 Stars samt Anhang fanden sich stattdessen in dem historischen Bahnhofsgebäude ein, während im Dolby die Showelemente Platz finden.

SN/APA/POOL/CHRIS PIZZELLO Regina King vergibt heuer die ersten Kategorien

Dabei kommt die eigentliche Show wieder ohne Moderator aus und soll nach dem Willen der Organisatoren, darunter Regisseur Steven Soderbergh, im Stile eines Films über die Bühne gehen. Zum Auftakt betrat Schauspielerin Regina King in einem live inszenierten Filmcredit das Bahnhofsgebäude, um die beiden Drehbuchkategorien - adaptiertes und Originaldrehbuch - zu präsentieren. Das Livepublikum im Gebäude hat dabei Negativtests vorweisen und Abstandsregeln einhalten müssen, trägt aber keine Masken während der eigentlichen Show. Dankesworte mit FFP2-Dämpfung dürften also ausbleiben. (S E R V I C E - www.oscars.org)