Deutscher Buchpreis wird vergeben

In Frankfurt am Main wird am Montagabend der mit 25.000 Euro dotierte Deutsche Buchpreis vergeben. Sechs Autorinnen und Autoren sind in der Endauswahl, zwei kommen aus Österreich: Die 29-jährige Wienerin Raphaela Edelbauer und der 27-jährige in Neu-Delhi geborene Wiener Tonio Schachinger haben es mit ihren jeweils ersten Romanen auf Anhieb in das Finale des renommierten Preises geschafft.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Schachinger gleich mit seinem ersten Roman im Finale