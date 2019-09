Deutscher Dichter Günter Kunert 90-jährig gestorben

Günter Kunert, einer der großen zeitgenössischen deutschen Dichter, ist tot. Er starb am Samstagabend in seinem Haus im schleswig-holsteinischen Kaisborstel im Alter von 90 Jahren, wie die Witwe und ein enger Freund der Familie, der Bildhauer Manfred Sihle-Wissel, am Sonntag bestätigten. Er sei an den Folgen einer Lungenentzündung zuhause gestorben, sagte die Witwe Erika Hinckel.

SN/APA (dpa)/Georg Wendt Kunert schuf ein umfassendes Werk mit Lyrik als Schwerpunkt