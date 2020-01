Die Berliner Schriftstellerin Marica Bodrozic erhält den Hasenclever-Literaturpreis der Stadt Aachen. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis würdige das Gesamtwerk der 1973 geborenen Autorin kroatischer Abstammung. Sie stehe mit ihrem Werk für einen Fokus auf "Mittel-Europa" und verkörpere ein "Grenzgänger-Sein" in einem modernen Europa, so die Jury. Die Preisverleihung findet am 22. November statt.

Quelle: Apa/Dpa