Deutscher Kleinkunstpreis an österreichisches Duo BlöZinger

Das österreichische Kabarett-Duo BlöZinger aus Robert Blöchl und Roland Penzinger wird mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2019 in der Sparte Kleinkunst ausgezeichnet. Der Ehrenpreis geht an Willi Resetarits, teilte das Kleinkunsttheater Unterhaus in Mainz mit. Überreicht werden die Preise am 10. März kommenden Jahres in Mainz.

