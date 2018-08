DeVito wird in San Sebastian für sein Lebenswerk geehrt

Der US-Schauspieler Danny DeVito wird beim Filmfestival im spanischen San Sebastian für sein Lebenswerk geehrt. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, wird der 73-Jährige den Donostia-Preis am 22. September erhalten. DeVito werde bei dem Festival seinen neuen Film "Smallfoot" vorstellen, hieß es. In dem 3-D-Animationsfilm leiht er einem Yeti seine Stimme.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Der Preis wird am 22. September übergeben