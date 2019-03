Diagonale 2019 mit Preisverleihung an Minichmayr eröffnet

Mit der Verleihung des Großen Schauspielpreises ist die Diagonale 2019 am Dienstagabend in der Grazer Helmut List-Halle eröffnet worden. Die Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber betonten in der Eröffnungsrede die Bedeutung der Genauigkeit für jene Filme, die sich ideologischen Fixierungen verweigern.

Birgit Minichmayr wurde mit einem Kunstwerk von Ashley Hans Scheirl ausgezeichnet. Die Schauspielerin "gilt nicht bloß unter Kritikern als Konstante, die durch ihr intensives Spiel, ihre gewinnende Aura und ihre unablässige Fokussiertheit mitzureißen vermag", hieß es in der Begründung der Jury. Minichmayr ist bei der Diagonale in dem Film "Die Sünderinnen vom Höllfall" (Veronika Franz und Severin Fiala) zu sehen.

"Nationalismus ist Gift für die Gesellschaft": Den Titel des diesjährigen Diagonale-Trailers, der von Johann Lurf gestaltet wurde, setzten die Intendanten an den Beginn ihrer Rede. Die Diagonale folge keinem Motto, "nimmt man jedoch die eingangs zitierte Warnung ernst, so kann sie nur unter dem Ehrenschutz von Humanität, Egalität, Geschwisterlichkeit und Solidarität stattfinden", hieß es.

"Möglicherweise liegt das größte Potenzial zur Provokation für die Kunst gegenwärtig im Beharren auf Genauigkeit, in der Verweigerung vorschneller, populistischer Urteile, im vehementen Dranbleiben und unbequemen Nachfragen, in der entschleunigten Beobachtung", meinten die beiden Filmexperten. Der Kinofilm sei dazu in seinen stärksten Momenten fähig. Das teile er sich "auch mit dem Qualitätsjournalismus und einem öffentlichrechtlichen Rundfunk, der sich nicht andauernden populistischen Angriffen widersetzen muss oder mit voreiligen parteipolitischem Gehorsam beschäftigt ist. Wir brauchen öffentlich-rechtliche Medien, die politisch und finanziell unabhängig sind."

So wie die Bilder im Kino in Bewegung bleiben, so sollte es auch mit den Gedanken sein, hofften die Intendanten. "Lassen Sie uns den Begriff der Genauigkeit also gerade auf jene Filme richten, die sich politischer Hysterie und fetischisierter Bekenntniskultur verweigern. Die ideologische Fixierungen gekonnt aufbrechen oder vorab umschiffen. Filme, die sich von Schlüsselworten und Reizthemen, die gerade jetzt wichtig erscheinen, unbeeindruckt geben, dafür umso inniger und mit größter Zuwendung ihrer künstlerischen Vision folgen."

Kunst sei widersprüchlich und müsse auch widersprüchlich bleiben, hieß es in der Rede. "Wo divergierende Meinungen hingegen unterdrückt, zensiert oder gar geahndet werden, droht die Gefahr der Polarisierung und in der Kunst die Propaganda. Film und Kino haben mehr als einmal unter Beweis gestellt, als gut geölte Propagandamaschinen imstande zu sein, falsche Versprechen glaubhaft zu vermitteln und trübe Wahrheiten wie Blaupausen über unsere Gesellschaft zu legen", warnten Höglinger und Schernhuber.

Bis zum Sonntag stehen 180 Filme und Videos am Programm der vier Festivalkinos. Neben einer ganzen Reihe von Uraufführungen sind Specials zum Schauspieler Hanno Pöschl und dem Thema der "Projizierten Weiblichkeit(en)", sowie ein Tribute an den stillen Kinomeister Ludwig Wüst angesetzt. Hinzu kommt das umfangreiche Rahmenprogramm der Festspiele. Unter den Stargästen sticht heuer die US-Schauspielerin und #MeToo-Aktivistin Rose McGowan ("Planet Terror") hervor, die am Samstag über ihr Buch "Brave" und den Kampf gegen die Diskriminierung von Frauen im Filmgeschäft sprechen wird.

Quelle: APA