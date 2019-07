Dichtes Konzertprogramm der Sommerakademie der Uni Mozarteum

Für Musiktalente aus aller Welt hat am Montag wieder eine intensive Zeit begonnen: In 55 Meisterklassen, fünf Klassen für Hochbegabte, einem Performance-Projekt und etlichen Zusatzkursen perfektionieren Musikstudenten an der Internationalen Sommerakademie der Universität Mozarteum Salzburg ihr Können.

SN/APA/BARBARA GINDL 800 Musikstudenten aus 58 Nationen sind vertreten