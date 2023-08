Der Ärztemangel in Wien kann als beendet gelten: Nach langer Absenz in der Bundeshauptstadt absolvierte die selbst ernannte beste Band der Welt in der Arena den Start ihrer neuen "Herbst des Lebens"-Tour. Dass es die geben wird, wurde kurzfristig vor etwa zwei Wochen verkündet. Dem Erfolg tat dies erwartungsgemäß keinen Abbruch. 3.000 Fans feierten das unerwartete rund dreistündige Konzert-Highlight.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Die Ärzte (hier beim Frequency 2023) begeisterten auch in der Arena