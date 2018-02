Die Berlinale startet in ihre 68. Ausgabe

Die Berlinale startet am Donnerstagabend in ihre 68. Ausgabe. Mit Wes Andersons "Isle of Dogs" wird dabei erstmals ein Animationsfilm das größte Publikumsfestival der A-Liga eröffnen. In den kommenden zehn Tagen sind dann knapp 400 Filme zu sehen, darunter auch 13 Arbeiten mit Österreichbezug. Im Wettbewerb findet sich mit "3 Tage in Quiberon" allerdings nur eine heimische Koproduktion.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Der Berlinale Palast ist bereit