Die "Coca-Colonisation" und ihre lange Wirkung

Hollywood, Jazz, Pop und Politik: In Salzburg beleuchten Experten das Kulturverhältnis zwischen den USA und Österreich.

"Is she in Mistelbach, in Stinkenbrunn, in Zwettl or in lovely Wieselburg?" Die Frage ließ Helmut Qualtinger nicht zur Ruhe kommen, als er 1956 im "Bundesbahn-Blues" verzweifelt nach Verbindungen suchte, die sein "Baby" genommen haben könnte. "I ask the Bahnhofsvorstand, I ask the Kassier, I ask the Man who sells the heiße Würstel", sang der Kabarettist mit grollender Louis-Armstrong-Stimme.

Der große Jazzstar hatte selbst die Inspiration für den Song geliefert: Eine Zugfahrt, bei der Louis Armstrong nach Wien ...