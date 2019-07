Die doppelte Diva: La Anna ist La "Adriana"

Wenn eine Diva Diva spielt: Anna Netrebko ist in Salzburg "Adriana Lecouvreur". Die dramatische Versimo-Oper über das Schicksal einer barocken Schauspiel-Ikone von Francesco Cilea wird bei den Festspielen konzertant gegeben - und das heißt: in edelsteinbesetzten Roben. Am Eröffnungswochenende standen die Zeichen am Sonntagnachmittag auf Festspielluxus der alten Schule.

SN/APA/BARBARA GINDL Netrebko begeisterte als Adriana Lecouvreur"