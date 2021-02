Die Fastenzeit verleiht Farbkraft

Die Installation "Bokeh - Unschärfe" verähndert Sehgewohnheiten.

Klagenfurt bietet kraftvolle Kunst zur Fastenzeit: Die Künstler Markus Hanakam und Roswitha Schuller haben die Farben des Doms so aufgegriffen, wie sie das Auge aus der Ferne unscharf wahrnimmt. Für ihre im Kirchenraum hängenden Scheiben haben sie aber Konturen exakt gezogen und Farben gesättigt. Da ihre Installation aus der Unschärfe kommt, heißt sie wie der fotografische Fachbegriff: "Bokeh". So werde der Fokus auf unscharfe Bereiche der Existenz gerichtet, sagt Dompfarrer Peter Allmaier. Auch andere österreichische Kirchen bieten am Aschermittwoch Auftragswerke.

Quelle: SN