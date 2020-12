Die Festspiele Zürich werden eingestellt

Die Zürcher Festspielstiftung löst sich Ende 2020 auf, womit das Ende der sommerlichen Festspiele in der Schweizer Hauptstadt besiegelt ist. Dies gab die Zürcher Festspielstiftung "in einer letzten Mitteilung" am Montag bekannt. Die Neuausrichtung seit 2016 zu einem "Volksfest der Künste" von klassischen Kulturinstitutionen und den semiprofessionellen Kultur-Communitys sei von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen worden, berichtet Geschäftsführer Alexander Keil. Doch trotz großer Anstrengungen sei es nicht gelungen, eine langfristige Finanzierung zu sichern.

Die Festspiele Zürich wurden 1996 in der Nachfolge der Juni-Festwochen (1921-1993) gegründet. Initiator und Intendant war bis 2011 Alexander Pereira als der damalige Opernintendant.

Quelle: SN