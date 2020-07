Die Festwochen in Gmunden setzen auf Sicherheit

Eintritt nur mit Maske, Abstände werden eingehalten - die Festwochen Gmunden haben ein strenges Sicherheitskonzept erstellt. Der nahegelegene Corona-Cluster in St. Wolfgang bereitet dennoch Sorge. Die Kaufmännische Direktorin Johanna Mitterbauer und Pressesprecherin Gertraud Pöstlberger geben Aukunft.

Kulturgenuss und Sommerfrische - soweit das Konzept der seit mehr als drei Jahrzehnten stattfindenden Festwochen in Gmunden. In diesem Sommer steht jedoch die Sicherheit im Fokus. Den sich ausbreitenden Coronacluster am nahe gelegenen Wolfgangsee beobachte man mit Sorge, wie Sprecherin Gertraud Pöstlberger wissen lässt. "Wir hoffen, dass die Situation bald im Griff ist."

Das Festival von 2. Juli bis 22. August setze auf ein strenges Sicherheitskonzept, betont Pöstlberger. Beim Betreten und beim Verlassen der Plätze gelte Maskenpflicht, Desinfektionsmittelspender seien an den Eingängen platziert. Zudem gebe es keine Pausen, kein Buffet, um Ansammlungen zu vermeiden. "Die Reihen sind so gestellt, dass Abstände eingehalten werden können. Das Publikum sitzt in Zweier- und Vierergruppen", erläutert Gertraud Pöstlberger. "Jeder Gast kann nachverfolgt werden."

Dennoch sei Vorsicht zu spüren, wie die Sprecherin darlegt. "Viele Besucher erkundigen sich über die Sicherheitsbestimmungen."

Wir haben ein Drittel weniger Karten verkauft.

Um ein Drittel weniger Karten hätten die Festwochen Gmunden dieses Jahr in den Verkauf gegeben, bestätigt die Kaufmännische Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer. Für Veranstaltungen, bei denen sonst 730 bis 750 Besucher Platz fänden, hätten nur 250 Karten ausgegeben werden können, ab August 350. Dafür fänden einige Veranstaltungen zwei Mal statt. Auch für kleinere Programmpunkte sei man in den großen Saal im Toscana Congress gewechselt, im Freien sei nichts geplant, wie Mitterbauer sagt. "Das Wetter ist ein Risikofaktor, so haben wir keine Ausfälle."

In den vergangenen Jahren seien zwei Drittel der Gäste aus der Region gekommen, ein Drittel aus anderen Bundesländern sowie aus dem Ausland, sagt Gertraud Pöstlberger. Heuer gehe man davon aus, dass noch mehr heimische Gäste kämen. "Wir sind mit bescheidenen Erwartungen gestartet, uns war es ein Anliegen, dass Kultur möglich ist."

Auch Johanna Mitterbauer zeigt sich zufrieden über den Kartenverkauf. Stornierungen aufgrund des Coronaclusters in St. Wolfgang seien bislang nicht erfolgt.