Die letzten Helden des Weste(r)ns: Zum 75. Geburtstag von Lucky Luke

Neue Helden. Männer müssen tun, was sie tun müssen. Sagt Bill Kane. Erst recht, wenn sie Cowboys sind. Aber was müssen sie denn? Weil sie sich ja keine Tschick mehr zwischen die Lippen stecken dürfen und das Schießen auch aus der Mode ist, schmusen sie. Zum 75. Geburtstag von Lucky Luke.

Buffalo Bill ritt voraus. Ohne ihn würden noch viele Büffel in der Prärie leben. Ohne ihn hätte es womöglich aber nie einen Westernhelden gegeben. Seine "Buffalo Bill's Wild West Show" bestand aus allem, was später den Mythos "Wilder Westen" ausmachen soll. In der Show, mit der William Frederick Cody, so der bürgerliche Name von Buffalo Bill, sogar bis Europa kam, gab es Reitduelle, wilde Tiere, ja sogar tanzende Stammeshäuptlinge. Ein Zirkus. Gut, der Mann war, jedenfalls aus Sicht der Eroberer, ...