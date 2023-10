Wie lebt es sich in der Wohngemeinschaft mit einer künstlichen Intelligenz? Die ArgeKultur bittet zum Online-Experiment.

In einer Online-Performance wird das Leben in der „Commune AI“ durchgespielt.

Die Einrichtung planen, einen Putzplan erstellen, ausdiskutieren, wer die Katze mitbringen darf, kochen, ein bisschen philosophieren und später vielleicht ein Manifest verfassen, in dem die Utopien für das Miteinander in den eigenen vier Wänden und in der Welt festgeschrieben werden: ...